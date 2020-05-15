Музыкальный продюсер раскрыл секрет популярности песни Little Big, написанной для Евровидения

Музыкальный продюсер Евгений Орлов считает, что песня UNO, которую группа Little Big представит всему миру в ходе онлайн-шоу Евровидения, претендует на звание абсолютного летнего хита. Такую точку зрения он высказал в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

По словам Орлова, который был продюсером "Отпетых мошенников", группы "Сливки" и дуэта "SMASH!!", секрет песни UNO, которая взорвала Интернет ещё в марте, довольно прост — её можно напевать так, как слышишь.

— Мне кажется, что в этой песне есть всё, что необходимо летнему хиту. Его с удовольствием подхватят даже в режиме пандемии: любой может дома это сплясать и подпеть, — добавил он.