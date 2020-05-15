В киевском интернате для девочек выявлен 81 случай коронавируса

В Киеве выявили крупный очаг заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом заявил на экстренном онлайн-пресс-брифинге мэр столицы Украины Виталий Кличко.

— В Дарницком доме-интернате для девочек сегодня подтвердилось заболевание у 81 человека, — сказал он.

По информации Кличко, сначала инфекцию диагностировали у одной из сотрудниц образовательного учреждения, после чего взяли анализы у обучающихся и всего персонала интерната. Результаты ПЦР-тестов оказались неутешительными: 81 человек оказался болен.

Мэр Киева добавил, что среди инфицированных 53 воспитанницы от 7 до 35 лет, а также 26 женщин и двое мужчин из персонала. В больницы были доставлены три человека из числа работников интерната, их состояние оценивается как удовлетворительное. Все остальные заболевшие сотрудники центра находятся на самоизоляции.

Инфицированные воспитанницы интерната получают медицинскую помощь в учреждении. Их состояние не вызывает опасений. В учебном заведении также проходят мероприятия по дезинфекции.