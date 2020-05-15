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СК узнал, кто разместил фото лидеров Третьего рейха в "Бессмертном полку — онлайн"

Большинство IP-адресов принадлежат иностранным гражданам.

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Фото © ТАСС / Демьянчук Александр

Следственный комитет России установил владельцев IP-адресов, с которых на сайт акции "Бессмертный полк — онлайн" пытались разместить фотографии лидеров нацистской Германии. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что удалось вычислить несколько десятков человек, большинство из которых являются иностранными гражданами. Однако среди подозреваемых более 10 — жители разных регионов России.

Ранее Лайф сообщал, что Следственный комитет России возбудил уголовные дела по факту реабилитации нацизма после попыток опубликовать на сайте акции "Бессмертный полк — онлайн" фото лидеров Третьего рейха.

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