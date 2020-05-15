СК узнал, кто разместил фото лидеров Третьего рейха в "Бессмертном полку — онлайн"

Следственный комитет России установил владельцев IP-адресов, с которых на сайт акции "Бессмертный полк — онлайн" пытались разместить фотографии лидеров нацистской Германии. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что удалось вычислить несколько десятков человек, большинство из которых являются иностранными гражданами. Однако среди подозреваемых более 10 — жители разных регионов России.