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Жителей Центральной России ждёт аномально холодная погода в ближайшие дни

Столбики термометров опустятся на 3–4 градуса ниже нормы.

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В ближайшие шесть дней в Центральной России прогнозируется аномально холодная погода, сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра РФ Романа Вильфанда.

Если говорить об умеренных и северных широтах России, то тут устойчиво прохладно. В центре страны температура ниже нормы на 34 градуса в течение ближайших дней, — сказал он.

Вильфанд отметил, что аномальное похолодание связано с переносом воздушных масс с северо-запада. Днём вплоть до пятницы столбики термометров будут подниматься до 12–17 градусов, и в ближайшие дни погода вряд ли изменится, подчеркнул метеоролог.

Напомним, в воскресенье жителей Москвы ожидает переменная облачность, местами с небольшим дождём. Днём температура поднимется до 14–16 градусов тепла.

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