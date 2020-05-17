Жителей Центральной России ждёт аномально холодная погода в ближайшие дни

В ближайшие шесть дней в Центральной России прогнозируется аномально холодная погода, сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра РФ Романа Вильфанда.

— Если говорить об умеренных и северных широтах России, то тут устойчиво прохладно. В центре страны температура ниже нормы на 3–4 градуса в течение ближайших дней, — сказал он.

Вильфанд отметил, что аномальное похолодание связано с переносом воздушных масс с северо-запада. Днём вплоть до пятницы столбики термометров будут подниматься до 12–17 градусов, и в ближайшие дни погода вряд ли изменится, подчеркнул метеоролог.