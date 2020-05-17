В США может появиться новый штат

Жители островного государства Пуэрто-Рико уже второй раз в своей новейшей истории будут участвовать в референдуме о полноправном включении страны в состав США в качестве ещё одного штата. Как передаёт газета Nuevo dia, соответствующее распоряжение уже было подписано властями.

— Референдум, который пройдёт вместе с выборами губернатора 3 ноября, не предусматривает того, что США примут итоги голосования, — говорится в сообщении.

За последние четыре года это уже вторая попытка Пуэрто-Рико стать 51-м штатом. В 2017 году вполне предсказуемый результат народного волеизъявления не был поддержан Минюстом США. Тогда изменение статуса острова поддержало 97 процентов населения, однако до голосования в конгрессе дело не дошло.

При этом полноправное присоединение к Вашингтону, по мнению не только жителей, но и властей, является оптимальным способом улучшить благосостояние страны. Сейчас значительная часть её населения живёт за чертой бедности, у казны многомиллиардные долги, пенсионная система, образование и здравоохранение пребывают в ужасном состоянии.

Чисто технически Пуэрто-Рико уже сейчас является частью США, причём с 1898 года. У его жителей двойное гражданство и вместо президента губернатор. Однако они не могут принимать участие в выборах президента, а также у них всего один представитель в конгрессе США.