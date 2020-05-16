Конкурс Евровидение-2021 пройдёт в Роттердаме

Rotterdam 🇳🇱 will host the Eurovision Song Contest 2021#Eurovision | #ShineALight | #ESC2021 pic.twitter.com/25e8NrlnnT— Eurovision Song Contest (@Eurovision) May 16, 2020
Международный песенный конкурс Евровидение, проведение которого в 2020 году было отменено из-за пандемии коронавируса, всё же состоится в Роттердаме, но уже в следующем году. Об этом сообщает пресс-служба организаторов мероприятия.
— Жизненно важно, чтобы в следующем году Евровидение вернулось, и мы рады, что наши партнёры в Нидерландах приняли на себя обязательство вернуть это любимое шоу зрителям всего мира, — приводит пресс-служба слова исполнительного директора конкурса Мартина Остердаля.
Отмечается, что последние события, связанные с распространением коронавирусной инфекции, окажут влияние на планирование будущего мероприятия, в котором принимает участие множество сторон. Однако в "сложной глобальной обстановке" организаторы разработают несколько сценариев для различных ситуаций.
Ранее Лайф сообщал, что конкурс Евровидение-2020, который должен был состояться в Нидерландах, был отменён из-за вспышки коронавируса. Вместо традиционного шоу состоялось "специальное" — "Европа зажигает свет", на котором выступили артисты, заявленные на участие в нынешнем году, а также участники прошлых лет.