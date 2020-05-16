Конкурс Евровидение-2021 пройдёт в Роттердаме

Международный песенный конкурс Евровидение, проведение которого в 2020 году было отменено из-за пандемии коронавируса, всё же состоится в Роттердаме, но уже в следующем году. Об этом сообщает пресс-служба организаторов мероприятия.

— Жизненно важно, чтобы в следующем году Евровидение вернулось, и мы рады, что наши партнёры в Нидерландах приняли на себя обязательство вернуть это любимое шоу зрителям всего мира, — приводит пресс-служба слова исполнительного директора конкурса Мартина Остердаля.

Отмечается, что последние события, связанные с распространением коронавирусной инфекции, окажут влияние на планирование будущего мероприятия, в котором принимает участие множество сторон. Однако в "сложной глобальной обстановке" организаторы разработают несколько сценариев для различных ситуаций.