В Volkswagen приостановили продажи нового Golf из-за производственного брака

Немецкий автопроизводитель Volkswagen временно остановил поставку своего бестселлера Golf дилерам как минимум до середины следующего месяца и, возможно, будет вынужден отозвать многие уже проданные модели из-за того, что в нескольких автомобилях были выявлены неполадки с программным обеспечением. Об этом сообщает газета Der Spiegel.

Представитель компании рассказал изданию, что специалистами в ходе проверок качества был обнаружен сбой в работе электронного помощника eCall — аналога российской "ЭРЫ-ГЛОНАСС", который вызывает экстренные службы в критических ситуациях. А поскольку его установка с марта 2018 года является обязательной для всех новых легковых авто и фургонов, которые продаются в еврозоне, то руководство VW попросту не могло продолжить продажи.

Производитель на данный момент не может точно рассказать, как часто проявляется дефект, однако отзывать автомобили пока не торопится, и завод в Вольфсбурге работает на полную мощность. Возможно, возникшую проблему получится решить в ходе планового обновления ПО автомобилей, которое должно состояться в период с 15 по 21 июня. Если этого не произойдёт, то модели грозит массовый отзыв до исправления ошибок.

Стоит отметить, что электроника, установленная на борту автомобиля, уже не в первый раз подводит его. Из-за неё весной 2019 года была даже отложена презентация новинки. По признанию руководителя производственного совета компании Бернда Остерлоха, он с коллегами "был в ужасе" от того, насколько всё слабо проработано.