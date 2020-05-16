Минтранс: Введение дистанцирования в самолётах приведёт к росту цен на билеты

Рассадка пассажиров самолётов с соблюдением дистанцирования приведёт к сильному удорожанию билетов, вследствие чего такие авиаперевозки будут нерентабельны. Об этом сообщил министр транспорта России Евгений Дитрих.

— Если рассадить с таким уровнем социального дистанцирования людей в самолёте, то билет будет стоить где-то к 70 тысячам рублей, даже самый минимальный. Авиаторы нам рассказывают, что 72–75% загрузка воздушного судна — необходимый уровень рентабельности, — сказал он журналистам.

По словам Дитриха, большинство зарубежных компаний, которые начали работу с учётом социального дистанцирования, уже отказываются от такого режима. Глава Минтранса отметил, что совместно с Роспотребнадзором они пришли к выводу, что риск распространения вируса в самолёте при условии, что все пассажиры будут использовать маски и перчатки, "ничтожно мал".

Министр также подчеркнул, что очень важна дезинфекция транспортных средств и своевременная замена фильтров, обеспечивающих циркуляцию воздуха, а также термометрия для выявления пассажиров с высокой температурой.