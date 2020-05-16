Во Франции самолёт совершил самый длинный беспосадочный внутренний перелёт

Бюджетная авиакомпания дальнего следования French bee в пятницу совершила самый длинный беспосадочный внутренний рейс, пролетев более 16 тысяч километров с французского острова Таити в Париж. Об этом компания сообщила в соцсети "Твиттер".

— Побит мировой рекорд. French bee с гордостью сообщает, что её Airbus A350-900 совершил самый длинный беспосадочный внутренний полёт — 16 129 километров между Таити и Парижем за 16 часов и 49 минут, — говорится в сообщении.

По данным телеканала BFMTV, глава авиакомпании Мюриэль Ассулин отметила, что лайнер Airbus A350 — "самый продвинутый в мире самолёт с точки зрения эффективности расходования топлива". А директор по воздушным перевозкам компании Людовик Андре добавил, что рейс прошёл на средней высоте 12 500 метров и на скорости 940 километров в час.

Обычно на этом маршруте лайнеры делают остановку в США (преимущественно в аэропорту Лос-Анджелеса), однако из-за распространения коронавирусной инфекции американская сторона временно не принимает иностранные воздушные суда. В связи с этим французскому самолёту пришлось проследовать до пункта назначения без пересадок. В результате рекорд получился вынужденным.

Во время полёта на борту был груз медикаментов общим весом около 20 тонн.