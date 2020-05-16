"Шутка не удалась". Трое разместивших фото нацистов в "Бессмертном полку онлайн" раскаялись

Видео © YouTube / СК РФ

Трое молодых людей, разместивших фото нацистов на сайтах "Бессмертного полка онлайн", раскаялись в содеянном. Кадры с их допроса опубликовал СК РФ.

Андрей Шабанов из Самары признался, что разместил в сервисе фото Адольфа Гитлера, но не пояснил причин своих действий. Даниил Симонов из Перми и Вячеслав Круглов из Ульяновска рассказали, что опубликовали фото нацистов и их пособников ради шутки.

— Шутка не удалась, — заявил один из парней.

Также следователи провели обыск в Волгограде у четвёртого молодого человека, но его допрос в видео не представлен. В СК отметили, что все четверо состояли в одних сообществах в социальных сетях.