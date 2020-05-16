В СК допрашивают подозреваемых в размещении фото нацистов в "Бессмертном полку онлайн"

Следственный комитет России проводит обыски и допросы в отношении четверых подозреваемых в размещении фото нацистов на сайтах "Бессмертного полка онлайн". Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.
— В ходе следствия установлены личности причастных... лиц, находящихся на территории РФ. Среди них — Андрей Шабанов из Самары, Даниил Симонов из Перми, Денис Воронцов из Волгограда, Вячеслав Круглов из Ульяновска. В отношении них возбуждены уголовные дела, проводятся следственные действия, в том числе обыски по местам жительства, их допрашивают следователи, — говорится в сообщении.
Согласно информации, полученной в ходе обысков, злоумышленники состояли в одних и тех же группах в соцсетях. При этом ранее Круглов уже привлекался к ответственности в 2017 и 2018 годах — за экстремизм и кражу соответственно.
В рамках предварительного следствия установлены и другие эпизоды аналогичных преступлений. Среди причастных к реабилитации нацизма есть и граждане других стран, в частности Украины и Эстонии.
СКР продолжает работать над делом. Проводятся необходимые экспертизы, продолжается розыск всех злоумышленников.
Ранее Лайф сообщал, что Следственный комитет России возбудил уголовные дела по факту реабилитации нацизма после попыток опубликовать на сайте акции "Бессмертный полк онлайн" фото лидеров Третьего рейха.