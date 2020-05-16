В СК допрашивают подозреваемых в размещении фото нацистов в "Бессмертном полку онлайн"

Следственный комитет России проводит обыски и допросы в отношении четверых подозреваемых в размещении фото нацистов на сайтах "Бессмертного полка онлайн". Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

— В ходе следствия установлены личности причастных... лиц, находящихся на территории РФ. Среди них — Андрей Шабанов из Самары, Даниил Симонов из Перми, Денис Воронцов из Волгограда, Вячеслав Круглов из Ульяновска. В отношении них возбуждены уголовные дела, проводятся следственные действия, в том числе обыски по местам жительства, их допрашивают следователи, — говорится в сообщении.

Согласно информации, полученной в ходе обысков, злоумышленники состояли в одних и тех же группах в соцсетях. При этом ранее Круглов уже привлекался к ответственности в 2017 и 2018 годах — за экстремизм и кражу соответственно.

В рамках предварительного следствия установлены и другие эпизоды аналогичных преступлений. Среди причастных к реабилитации нацизма есть и граждане других стран, в частности Украины и Эстонии.

СКР продолжает работать над делом. Проводятся необходимые экспертизы, продолжается розыск всех злоумышленников.