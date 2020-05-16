Новые низкопольные трамваи впервые появятся в центре Москвы

Впервые низкопольные трамваи "Витязь-Москва" поедут в центр столицы. Это станет возможным благодаря окончанию реконструкции участка трамвайных путей на Павелецкой площади, рассказал журналистам заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

— Впервые трамваи "Витязь-Москва" начнут курсировать в центре города. На Бульварном кольце новые трамваи поедут по маршрутам А и № 39, — заявил он.

При этом Ликсутов добавил, что трамваи на Павелецком вокзале — это составная часть нового транспортно-пересадочного узла (ТПУ). Благодаря ему общественный транспорт станет удобнее для 150 тысяч жителей и 100 тысяч сотрудников бизнес-центров в Павелецком районе.

— Будет создан транспортно-пересадочный узел с быстрыми пересадками в пешей доступности. В сутки хабом будут пользоваться 400 тысяч пассажиров — после возвращения к нормальной жизни, — отметил Ликсутов.

Для удобства граждан в шаговой доступности от главного входа в Павелецкий вокзал появится остановка наземного городского транспорта. Она заработает в конце июня, когда завершится реконструкция участка трамвайного движения.

— Проводится реконструкция трамвайных путей — их перенесут ближе к вокзалу. Откроется новый поворот для трамваев с Павелецкой площади — на Новокузнецкую улицу, в центр. Автобусы и трамваи поедут вдоль здания вокзала с новой остановкой у главного входа — это особенно удобно для людей с большими сумками и чемоданами, — пояснил Ликсутов.

Добраться от главного входа в Павелецкий вокзал можно будет как до центра столицы, так и до востока, юга и юго-запада Москвы.

— Мы рассчитываем, что после окончания режима изоляции и восстановления прежних уровней пассажиропотока трамваями здесь будут пользоваться около 90 тысяч пассажиров в сутки, — заключил заммэра.