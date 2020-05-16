Путин оценил роль российской науки в создании высокотехнологичных видов вооружений

— У нас никогда бы не было современных, высокотехнологичных видов вооружения, которых пока нет ни у одной страны мира, — как мы это могли бы сделать, если бы не было ни фундаментальной науки, ни научных школ, ни инженерных кадров? — сказал он в интервью программе "Москва. Кремль. Путин", фрагмент которого опубликовал телеведущий Павел Зарубин.