Путин оценил роль российской науки в создании высокотехнологичных видов вооружений

Президент России Владимир Путин заявил, что в стране не появилось бы высокотехнологичных видов оружия без развитой фундаментальной науки.
— У нас никогда бы не было современных, высокотехнологичных видов вооружения, которых пока нет ни у одной страны мира, — как мы это могли бы сделать, если бы не было ни фундаментальной науки, ни научных школ, ни инженерных кадров? — сказал он в интервью программе "Москва. Кремль. Путин", фрагмент которого опубликовал телеведущий Павел Зарубин.
Глава государства отметил, что добиться таких высот в вооружении было бы абсолютно невозможно без науки.
Ранее в Минобороны уточнили сроки принятия на вооружение гиперзвуковой ракеты "Циркон".