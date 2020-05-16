Трамваи "Витязь" будут курсировать ещё в 15 районах Москвы

После того как закончится реконструкция участка трамвайных путей на Павелецкой площади, современные трамваи "Витязь" будут выпущены по пяти маршрутам столицы. Об этом журналистам рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

— Новые, комфортные, вместительные и низкопольные трамваи придут сразу в 15 населённых районов Москвы, — сказал он.

"Витязи" начнут курсировать по маршрутам А, № 39, № 47, № 49 и № 1. Они в свою очередь охватывают 15 районов города: Басманный, Таганский, Замоскворечье, Даниловский, Донской, Якиманка, Академический, Гагаринский, Нагатинский Затон, Нагатино-Садовники, Нагорный, Зюзино, Чертаново Северное, Чертаново Центральное, Чертаново Южное.

Также Ликсутов отметил, что всего парк столицы пополнится 204 низкопольными трамваями. Поставщик транспорта будет определён по итогам электронного аукциона.

— Московский парк трамваев пополнят 130 односекционных вагонов и более 70 трёхсекционных. По условиям контракта, производитель будет обеспечивать полную работоспособность техники в течение 30 лет, — подчеркнул он.

При этом новый транспорт будет оснащён самым современным оборудованием. Кроме того, вагоны будут приспособлены и адаптированы для проезда маломобильных пассажиров.