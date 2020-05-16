"Он всегда оставался победителем". Трусова объяснила свой переход к Плющенко

Бронзовый призёр чемпионата Европы и финала Гран-при по фигурному катанию Александра Трусова объяснила свой переход из группы Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко и заявила, что болельщики отреагировали на её решение эмоционально.

— Для меня Евгений Плющенко — прежде всего выдающаяся личность... Он прошёл через тяжёлые испытания, каждый раз находя в себе силы подняться и снова идти в бой. И самое главное — он никогда не склонял голову перед системой, всегда оставался победителем, — сказала фигуристка в интервью порталу IFS Magazine.

Трусова отметила, что смена тренеров — ответственный шаг и её решение вызвало бурную реакцию у болельщиков, вплоть до обвинений и оскорблений, что "характерно для России". Спортсменка уверена, что такая эмоциональность связана в первую очередь с тем, что в РФ очень популярно фигурное катание, девушка подчеркнула, что "эта любовь дорога" для неё.

По мнению фигуристки, "каждый мыслящий спортсмен" постоянно анализирует ситуацию вокруг себя и свои возможности. Такой подход и привёл Трусову к решению, что настало время для следующего шага, который она сделала "без каких-либо колебаний или сомнений".