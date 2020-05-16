"Роскосмос" готов обсудить с США освоение Луны

"Роскосмос" готов к переговорам с NASA для реализации проектов по освоению Луны. Об этом сообщает пресс-служба госкорпорации.

— Амбициозные проекты, связанные с освоением Луны, могли бы стать серьёзным фактором для взаимодействия двух стран в непростое время, — заявил заместитель гендиректора "Роскосмоса" по международному сотрудничеству Сергей Савельев.

Он добавил, что за последние годы каналы прямой связи между "Роскосмосом" и NASA заметно истощились. По словам Савельева, делегацию "Роскосмоса" официально приглашали в США для обсуждения широкого круга вопросов, но в итоге встреча не состоялась "из-за давления сенаторов".