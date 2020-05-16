Пушков предостерёг США от размещения ядерного оружия в Польше

— Тем в Вашингтоне и Варшаве, кто мечтает о размещении ядерного оружия США в Польше, надо ознакомиться с историей Карибского кризиса 1962 года. Скорее всего, они о нём вообще не знают или забыли. Разместить такое оружие в Польше — верный путь довести дело до такого же кризиса, — написал Пушков в "Твиттере".