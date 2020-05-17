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ФРС США допустила новый обвал на финансовых рынках из-за коронавируса

Уязвимыми могут оказаться недвижимость и бизнес.

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Фото © Pixabay

Федеральная резервная система США рассматривает возможность нового обвала цен на мировых финансовых рынках. Об этом говорится в отчёте ФРС.

Стоимость активов остаётся уязвимой к значительному снижению, если пандемия будет развиваться в непредсказуемом направлении, экономические последствия окажутся более неблагоприятными или в финансовой системе вновь возникнут сложности, — говорится в отчёте.

ФРС отмечает, что из-за ситуации с коронавирусом уязвимыми могут оказаться недвижимость, а также закредитованные предприятия и бизнес.

Напомним, ранее ФРС США понизила ключевую ставку до минимальных значений в рамках борьбы с рисками, вызванными пандемией коронавируса. Данное значение будет сохранено, пока не появится уверенность, что экономика справилась с последствиями вспышки заболевания.

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