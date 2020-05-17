Нокаут от легенды Оверима и похвала Хабиба. Итоги турнира UFC во Флориде

Для Алистера сегодняшнее выступление на турнире UFC Fight Night 172 во Флориде стало 65-м в карьере по правилам ММА. Дебютировав в смешанных единоборствах в далёком 1999 году, Оверим спустя два десятилетия продолжает оставаться одним из самых топовых тяжеловесов планеты. Огромное количество пройденных войн в клетке, конечно же, не осталось бесследным… Как в физическом плане, так и в ментальном. Разрушитель в последние несколько лет — образец спокойствия, осторожности и расчётливости в октагоне. Пожертвовав зрелищностью ради результата, темнокожий европеец смог продлить свою прописку в большом спорте…

Соперник Оверима Уолт Харрис был более чем мотивирован сегодня. Пережив потерю своей горячо любимой падчерицы осенью прошлого года, боец по прозвищу Большой Билет дал слово не опускать руки, продолжая заниматься любимым делом с ещё большим упорством… Что ж, выиграть Уолту не удалось, но тот факт, что американец просто смог выйти в клетку, когда душевная рана ещё свежа, заслуживает отдельного восхищения.

Разрушитель традиционно начал поединок в выжидательной манере, отдав инициативу полностью в руки соперника. И чуть было за это не поплатился… Харрис зацепил голландца "двоечкой", опрокинув его на канвас. Оказавшись в маунте, Большой Билет принялся нещадно добивать поверженного противника градом ударов. Рефери мог остановить избиение в любую секунду, но всё же дал возможность именитому спортсмену пережить этот кошмар и спастись. Оверим чудом выжил и, вцепившись в ноги Уолту, перевёл того на спину. Американец оказался беспомощен в гарде, позволив оппоненту до конца раунда контролировать ход встречи.

В начале второй пятиминутки Разрушитель закончил дело: правый хай-кик и левый хук посадили Харриса на пятую точку, а молниеносное добивание в партере вынудило рефери остановить бой. Красивая и вполне прогнозируемая победа звёздного ветерана.

Взяв микрофон в руки, Алистер выразил желание подраться за титул. Но, сказать по правде, сложно представить, за счёт чего голландец способен одолеть Стипе Миочича или, особенно, главного претендента Франсиса Нганну. Одной тактики в бою с этими монстрами будет явно недостаточно.

Из других результатов дня отметим поражение нокаутом звезды промоушена Мэтта Брауна. 39-летний ветеран был близок к досрочной победе над 27-летним небитым проспектом Мигелем Баезой в первом раунде, но, не воспользовавшись этим шансом, Бессмертный отправился в астрал в начале второго… Яркая победа Мигеля и скачок в рейтинге!

Недавний соперник Хабиба Нурмагомедова Эдсон Барбоза неудачно попробовал себя в полулёгком весе, проиграв раздельным решением Дэну Иге. Кстати, Орёл поздравил Динамита с этим успехом.

— Я горжусь тобой. Что за бой! Поздравляю, — написал Хабиб в соцсетях.

UFC Fight Night 172

Результаты турнира

Основной кард:

— Алистар Оверим победил Уолта Харриса техническим нокаутом во втором раунде (3:00);

— Клаудия Гаделья победила Анджелу Хилл раздельным решением судей;

— Дэн Иге победил Эдсона Барбозу раздельным решением судей;

— Кшиштоф Йотко победил Эрика Андерса единогласным решением судей;

— Сонг Ядонг победил Марлона Веру единогласным решением судей.

Предварительный кард:

— Мигель Баеза победил Мэтта Брауна нокаутом во втором раунде (0:18);

— Кевид Холланд победил Энтони Эрнандеса техническим нокаутом в первом раунде (0:39);

— Гига Чикадзе победил Ирвина Риверу единогласным решением судей;

— Нейт Ландвейр победил Даррена Элкинса единогласным решением судей;

— Кортни Кейси победила Мару Ромеро Бореллу болевым приёмом в первом раунде (3:36); — Родриго Насименто победил Дон’Тейла Мейеса удушающим приёмом во втором раунде (2:05).

Бонусы (по 50 000 долларов):

"Бой вечера" — Сонг Ядонг vs Марлон Вера;