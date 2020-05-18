Загитова похвасталась подарками от поклонников на день рождения

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова поблагодарила фанатов, которые отправили ей подарки на день рождения. Спортсменке сегодня исполнилось 18 лет.

Видео © Instagram / azagitova

Фигуристка опубликовала в "Инстаграме" фотографии с цветами, воздушными шарами и ювелирными украшениями и подписала "Спасибо большое". Портал "Дни.ру" также обратил внимание на то, что Загитову с совершеннолетием поздравили тренер Этери Тутберидзе и её команда.