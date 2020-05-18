Минсельхоз России поддержал упрощение допуска в страну ГМО-продукции

Министерство сельского хозяйства России поддержало упрощение доступа на отечественные рынки генно-модифицированной (ГМО) сои для кормов животных с целью поддержки фермеров и сельхозпредприятий. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя министерства. В ведомстве напомнили, что, согласно распоряжению правительства от 16 апреля этого года, от государственной регистрации освобождаются генно-модифицированные (ГМО) соевые бобы и шрот для кормов животных вплоть до 1 января 2021 года.

— Постановление разработано Минсельхозом России по поручению Правительства РФ и направлено на поддержку предприятий животноводства и сохранение уровня себестоимости животноводческой продукции. Действие постановления позволит создать конкурентную среду в секторе производства кормов с ГМО и увеличит количество поставляемых соевых бобов, что положительно скажется на развитии российского птицеводства и свиноводства, — полагают в министерстве.

Там заверили, что ввоз будет осуществляться в соответствии со строгим контролем качества сырья и готовой продукции, который поручено осуществлять Россельхознадзору.

При этом в ведомстве не исключили, что в будущем могут пересмотреть условия ввоза соевых бобов с учётом роста самообеспеченности российской соей. Например, в 2019 году отечественные производители вырастили 4,36 миллиона тонн сои. В текущем году этот показатель рассчитывают увеличить до 4,7 миллиона тонн. А к 2022 году — до 5,6 миллиона тонн.