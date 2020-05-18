Президентский лимузин Aurus превратят в брутальный внедорожник

Немецкое тюнинг-ателье Larte Design в ближайшее время построит брутальный внедорожник с увеличенным клиренсом на базе Aurus Senat. Как сообщают СМИ, автомобиль может существенно преобразиться: он получит новый агрессивный обвес, на крыше и капоте появятся карбоновые накладки и выштамповки, а на крышке багажника установят спойлер. Кроме того, внедорожник оснастят новым передним бампером с увеличенными воздухозаборниками, диффузором и доработанной оптикой.