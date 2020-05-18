Президентский лимузин Aurus превратят в брутальный внедорожник

Немецкое тюнинг-ателье Larte Design в ближайшее время построит брутальный внедорожник с увеличенным клиренсом на базе Aurus Senat. Как сообщают СМИ, автомобиль может существенно преобразиться: он получит новый агрессивный обвес, на крыше и капоте появятся карбоновые накладки и выштамповки, а на крышке багажника установят спойлер. Кроме того, внедорожник оснастят новым передним бампером с увеличенными воздухозаборниками, диффузором и доработанной оптикой.
Доработкам может подвергнуться и силовая установка. С завода седан Aurus Senat комплектуется 598-сильной гибридной установкой на базе 4,4-литрового V8. Сочетание мощного двигателя и электромоторов обеспечивает автомобилю разгон от 0 до 100 километров в час меньше чем за шесть секунд. Немецкие тюнеры планируют увеличить показатели минимум на 10–15 процентов.