В Сочи молодой человек без разрешения вышел из обсерватора и заставил росгвардейцев гоняться за собой по двору. "Догонялки" изрядно повеселили его заскучавших на карантине товарищей по несчастью.

Как стало известно Лайфу, действие разворачивалось во дворе гостиницы "Бархатные сезоны", которая на время превратилась в обсерватор. Юноша вопреки запрету решил выйти на улицу и размять кости. К нему подошёл росгвардеец и попросил вернуться в здание. Однако "постоялец" бросился наутёк. Под аплодисменты, смех и восторженные выкрики "Давай-давай!", "Беги, Форрест, беги!" он сделал круг по двору и забежал в отель.