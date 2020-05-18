Банки признались, что не готовы защищать счета россиян от списания алиментов

В России с 1 июня вступают новые поправки в закон "Об исполнительном производстве", в соответствии с которыми банкам с целью взыскания задолженностей будет запрещено списывать со счетов клиентов денежные средства, относящиеся к категории социальных пособий и других защищённых выплат.

Однако в Ассоциации банков России предупредили, что, вероятно, не смогут гарантировать неприкосновенность поступаемых на счета россиян алиментов. Такие выплаты никак не маркируются и могут быть списаны по ошибке. Кроме того, поправки в закон не регламентируют поступления на счёт одного человека от другого. По закону же эти средства нельзя списывать в пользу долгов.

Как сообщает РБК, в связи с этим Ассоциация банков обратилась в Минюст с просьбой разъяснить, кто и как должен маркировать подобные платежи, а также кто понесёт ответственность за ошибочные списания алиментов. Помимо этого банки попросили отменить наказания за возможные нарушения на первые три месяца после вступления закона в силу для того, чтобы изменить внутреннюю систему с целью распознавания неприкасаемых платежей.