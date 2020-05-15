Эксперты безопасности рассказали, как отличить звонок мошенника от звонка сотрудника банка

Отличить телефонный звонок мошенника от звонка сотрудника банка и обезопасить свои личные данные и денежные средства можно, соблюдая несколько простых правил. При этом стоит помнить, что работники финансовых учреждений редко звонят первыми.

Как рассказал в беседе с РИА "Новости" менеджер по развитию бизнеса Kaspersky Fraud Prevention Екатерина Данилова, на фоне самоизоляции злоумышленники стали чаще звонить от имени сотрудников банков и обманывать таким образом россиян.

Чаще всего мошенники просят пользователей установить на смартфон программу для удалённого доступа, с помощью которой захватывают личные данные, средства и многое другое.

Самое главное правило в защите от мошенников — соблюдение кибергигиены, уточнил директор экспертно-аналитического центра ГК InfoWatch Михаил Смирнов. По его словам, необходимо пользоваться только официальными сайтами банков, не устанавливать на телефоны и компьютеры подозрительные приложения.

— В случае звонков, даже если определяется телефонный номер вашего банка, у вас начинают спрашивать номер или CVC банковской карты, информацию с кодом из СМС или просят перейти по ссылке — нужно понимать, что это заведомо мошенники, — сказал Смирнов.

В свою очередь глава представительства Check Point Software Technologies в России и СНГ Василий Дягилев считает, что любая инициатива от банка в принципе должна подвергаться сомнению и восприниматься в качестве угрозы.

— Банк никогда сам не будет вам звонить с какими-то предложениями, тем более связанными с оптимизацией вашего устройства, если только вы сами не оставляли заявку, — подчеркнул Дягилев.

Также эксперты предложили простой алгоритм по предотвращению хищения денег: необходимо расспросить звонящего о деталях предложения и, не передавая никаких личных данных, завершить разговор. После этого необходимо обратиться в свой банк и сообщить о попытке мошенничества. Служба безопасности финансовой организации разберётся в данном вопросе.