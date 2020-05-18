Нарушения при выплатах медикам выявили более чем в десяти регионах России

Прокурорские проверки начались в субъектах РФ после жалоб медработников на невыплату премий за работу с заражёнными коронавирусом пациентами. По словам официального представителя Генпрокуратуры Андрея Иванова, нарушения выявлены в медучреждениях более чем десяти регионов.

— Проверки организованы во всех субъектах страны. Меры прокурорского реагирования с учётом выявленных нарушений приняты, в частности, в Самарской, Новосибирской, Мурманской, Владимирской, Орловской, Иркутской, Курской, Белгородской, Нижегородской, Челябинской областях, Краснодарском, Пермском краях и ряде других регионов, — уточнил Иванов.

По его словам, во Владимирской области в 35 медучреждениях сотрудникам занизили размер выплат. По требованию прокуроров в некоторых больницах уже пересчитали премии. А в Орловской области Департамент здравоохранения своевременно не выпустил соответствующие нормативные акты, из-за чего в ряде медучреждений области допустили нарушения по срокам и размерам выплат. Первому вице-губернатору и председателю Правительства Орловской области внесено представление об устранении нарушений.