Учёные придумали способ массовой диагностики коронавируса по выдоху

Новосибирские учёные предложили тестировать людей на коронавирус по выдоху с помощью отечественного газоанализатора HealthMonitor. Исследователи уверены, что прибор позволит перейти к массовой диагностике CoViD-19.

— Создан отечественный газоанализатор HealthMonitor, позволяющий преодолеть существующий технологический барьер для перехода методики в массовое использование. Компактный отечественный газоанализатор производится на территории в новосибирском Академгородке и уже эксплуатируется в 12 странах, — сообщила межведомственная группа при Сибирском отделении РАН по борьбе с CoViD-19.

Разработчиками нового газоанализатора являются исследователи Института автоматики и электрометрии СО РАН и специалисты компании ООО "Сайнтификкоин". Учёные поясняют, что анализ летучих органических соединений в дыхании человека позволяет определять наличие тех или иных веществ в организме, в том числе и коронавируса. Поэтому с помощью газоанализатора можно будет проводить массовую диагностику в местах большого скопления народа — в аэропортах, на вокзалах, в метрополитене, магазинах, аптеках и т.д.

Отмечается, что первичная диагностика при таком методе проводится нейросетью, которую необходимо сначала обучить диагностировать коронавирус.