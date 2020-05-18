В России за сутки коронавирус выявили менее чем у девяти тысяч человек

Данные: оперативный штаб

В России за минувшие сутки CoViD-19 был выявлен у 8926 человек. Об этом сообщил Федеральный оперштаб по контролю за эпидемиологической ситуацией в стране. Таким образом, в целом в стране было выявлено 290 678 человек с новым коронавирусом.

— За последние сутки в России выявлено 8926 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 81 регионе, из них 3577 случаев (40,1%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни, — говорится в сообщении штаба.

По-прежнему первую строчку по числу новых случаев занимает Москва, однако ежедневный прирост в столице продолжает резко снижаться уже до 3238 человек. Помимо этого, в пятёрку регионов-лидеров вошли Московская область, Санкт-Петербург, Нижегородская и Свердловская области.

По выздоровлению выписано за сутки 2836 человек, их число увеличилось до 70 209 человек. Скончался 91 человек, общее число жертв эпидемии в стране выросло до 2722 человек.