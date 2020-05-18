Бизнес назвал самые пострадавшие из-за коронавируса отрасли

Большинство представителей малого и среднего бизнеса в России считают, что наибольшие убытки из-за пандемии коронавируса понесла ресторанная отрасль. Согласно опросу разработчика ПО для управления бизнесом "Мегаплан", такого мнения придерживается 82,9% респондентов.

Как передаёт РБК со ссылкой на исследование, ещё 61,6% опрошенных назвали самой пострадавшей из-за CoViD-19 отраслью индустрию моды и красоты, 48,5% — производственную сферу. Легче всего, по мнению участников исследования, перенесут текущую ситуацию IT-индустрия (81,5% опрошенных), телекоммуникационная отрасль (54,2%), а также медицина (37,1%).

При этом более 75% респондентов прогнозируют ухудшение экономической ситуации в стране в ближайшем времени. В качестве возможного пути спасения бизнеса 34% опрошенных рекомендуют переход в онлайн и автоматизацию процессов, 21,3% — "пожизненную" удалёнку части сотрудников и частичный отказ от офисов.