Праздника не будет. Ивент-компании потеряли до 90% своего дохода

Специалисты ивент-индустрии рассказали, что в связи с пандемией коронавируса и запретом на проведение массовых мероприятий компании по организации праздников и других торжеств, по предварительным данным, потеряли от 70% до 90% своей прибыли. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на информацию Национальной ассоциации организаторов мероприятий (НАОМ).

Кроме того, исполнительный директор данной организации Юлия Жоля отметила, что около 70% представителей компаний по организации мероприятий начали работать по другим направлениям.

— Вообще, организаторы мероприятий — люди особенные. Они стрессоустойчивы, умеют стратегически мыслить, и у них очень сильно развит организаторский дух. Имея такие навыки, организатору проще перестроиться, чем представителю другой отрасли. И сейчас, когда складывается абсолютно безрадостная для нашей индустрии ситуация, процентов 70 компаний в России как раз этим занимаются — изучают новые профессии, перепрофилируют бизнес, — рассказала она.

Сообщается, что организации по проведению торжеств, в частности, перешли на интернет-продажи и коучинг. Стоит отметить, что данная отрасль попала в государственный перечень пострадавших от коронавируса, однако рассчитывать на помощь могут не все её представители.