Пушков заявил, что новые украинские санкции не наносят вреда России

Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил, что введённые Украиной санкции не наносят никакого вреда России и не принесут пользы Незалежной. Об этом он заявил в интервью "Парламентской газете".

— Санкции эти можно было вообще не вводить — они не наносят вреда России и не несут никаких финансовых выгод или какой-то иной пользы для Украины. Целью такого шага является прежде всего демонстрация того, что Киев намерен и дальше идти по выбранному антироссийскому пути, — отметил сенатор.

По словам Пушкова, подобные антироссийские санкции точно не улучшат отношения между двумя странами.

— Его выбирали как человека, который может нормализовать отношения с Россией — чтобы мы жили если не как друзья, то хотя бы как соседи, а не враги. Но Зеленский является марионеткой в руках тех, кто находится за его спиной. У меня нет ощущения, что у президента Украины есть какая-то собственная политическая линия, — подчеркнул он.

Российский сенатор также добавил, что санкции в отношении российских учреждений культуры и науки являются "продолжением линии Порошенко на культурную изоляцию Украины от России".