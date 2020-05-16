В России разработали нейросеть для агрономов

Российские учёные из Ставропольского государственного аграрного университета разработали сельскохозяйственную нейросеть, которая может анализировать состояние посевов и советовать агроному виды и дозировку удобрений для получения максимальной урожайности. Об этом сообщают "Известия".
— Сейчас эксперименты проводятся на пшенице, и, по оценкам разработчиков, прибавка к урожаю составит около 20%, — говорится в публикации.
Принцип работы заключается в регулярном облёте полей специальным дроном, который движется по заложенной программе и оборудован инфракрасной камерой, снимающей посевы. Затем эти данные передаются уже непосредственно в нейросеть для обработки. Она определяет, каким растениям и каких именно удобрений не хватает.
— В диапазоне инфракрасного излучения традиционно измеряется концентрация хлорофилла в растениях. По его концентрации действительно можно оценить интенсивность фотосинтеза и продукционного процесса сельскохозяйственных культур, — рассказал журналистам заведующий кафедрой экологии РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева профессор Иван Васенев.
Отмечается, что когда программа даёт советы агроному, то она учитывает также вегетационный период развития пшеницы. Кроме того, с помощью специальных пробоотборников дрон фиксирует состав воздуха, который меняется в зависимости от типа удобрений. Нейросеть в свою очередь запрашивает двухнедельный прогноз погоды и учитывает максимальную температуру, чтобы определить, какое количество углекислого газа и закиси азота будет выброшено в воздух при внесении выбранного удобрения.