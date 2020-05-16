В России разработали нейросеть для агрономов

Российские учёные из Ставропольского государственного аграрного университета разработали сельскохозяйственную нейросеть, которая может анализировать состояние посевов и советовать агроному виды и дозировку удобрений для получения максимальной урожайности. Об этом сообщают "Известия".

— Сейчас эксперименты проводятся на пшенице, и, по оценкам разработчиков, прибавка к урожаю составит около 20%, — говорится в публикации.

Принцип работы заключается в регулярном облёте полей специальным дроном, который движется по заложенной программе и оборудован инфракрасной камерой, снимающей посевы. Затем эти данные передаются уже непосредственно в нейросеть для обработки. Она определяет, каким растениям и каких именно удобрений не хватает.

— В диапазоне инфракрасного излучения традиционно измеряется концентрация хлорофилла в растениях. По его концентрации действительно можно оценить интенсивность фотосинтеза и продукционного процесса сельскохозяйственных культур, — рассказал журналистам заведующий кафедрой экологии РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева профессор Иван Васенев.