Замглавы ЦИК заявил о готовности к проведению голосования по поправкам в конституцию

Новая дата всероссийского голосования по поправкам в конституцию пока не известна и будет установлена президентом Владимиром Путиным, однако избирательная система уже готова к его проведению. Об том заявил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Николай Булаев, передаёт РИА "Новости".

— ЦИК готова была провести голосование и в апреле. Что касается новой даты голосования, то её определит президент России В.В. Путин. И избирательная система РФ находится в состоянии готовности, — приводит агентство его слова.

Вместе с тем председатель Комиссии по развитию гражданского общества и общественному контролю Общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов в своём телеграм-канале сообщил, что в качестве предполагаемой даты общероссийского голосования называется 24 июня.