Российское посольство упрекнуло представителя США в использовании "провальной украинской дипломатии"

Постоянный представитель США при ОБСЕ Джеймс Гилмор очень сильно хотел упрекнуть Советский Союз за депортацию крымских татар, которая проходила с 18 по 20 мая 1944 года. По старой традиции он опубликовал пост в соцсетях на эту тему, к которому вместо реальной фотографии прикрепил изображение посадки на поезд евреев из польского гетто перед отправкой в лагерь смерти.

— Очень плохая и провальная идея использовать украинскую дипломатию, — прокомментировали запись в Посольстве России в США и прикрепили репост своего же сообщения годичной давности.

Не совсем понятно, что конкретно имелось в виду под "украинской дипломатией", но в прикреплённом сообщении дипмиссии приводится запись уже украинского посольства в США, которая была опубликована годом ранее. На ней украинские дипломаты использовали это же изображение и точно в таких же целях, выдавая его за депортацию.