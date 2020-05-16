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Российское посольство упрекнуло представителя США в использовании "провальной украинской дипломатии"

Годом ранее в аналогичной ситуации были уличены его киевские коллеги.

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Фото © Роман Демьяненко / ТАСС

Постоянный представитель США при ОБСЕ Джеймс Гилмор очень сильно хотел упрекнуть Советский Союз за депортацию крымских татар, которая проходила с 18 по 20 мая 1944 года. По старой традиции он опубликовал пост в соцсетях на эту тему, к которому вместо реальной фотографии прикрепил изображение посадки на поезд евреев из польского гетто перед отправкой в лагерь смерти.

Очень плохая и провальная идея использовать украинскую дипломатию, — прокомментировали запись в Посольстве России в США и прикрепили репост своего же сообщения годичной давности.

Не совсем понятно, что конкретно имелось в виду под "украинской дипломатией", но в прикреплённом сообщении дипмиссии приводится запись уже украинского посольства в США, которая была опубликована годом ранее. На ней украинские дипломаты использовали это же изображение и точно в таких же целях, выдавая его за депортацию.

В обоих случаях российское посольство демонстрировало авторам "обвинительных" публикаций записи из Мемориального музея холокоста в США, где хранится оригинал фотографии из гетто. Подпись под ней гласит: "Евреев из Лодзинского гетто сажают в грузовые поезда для депортации в лагерь смерти Хелмно. Лодзь, Польша, 1942–44".

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