Российское посольство упрекнуло представителя США в использовании "провальной украинской дипломатии"

Very bad and failing idea to use Ukrainian diplomacy playbook, @USAmbOSCE🇺🇸.— Russia in USA 🇷🇺 (@RusEmbUSA) May 16, 2020
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Постоянный представитель США при ОБСЕ Джеймс Гилмор очень сильно хотел упрекнуть Советский Союз за депортацию крымских татар, которая проходила с 18 по 20 мая 1944 года. По старой традиции он опубликовал пост в соцсетях на эту тему, к которому вместо реальной фотографии прикрепил изображение посадки на поезд евреев из польского гетто перед отправкой в лагерь смерти.
— Очень плохая и провальная идея использовать украинскую дипломатию, — прокомментировали запись в Посольстве России в США и прикрепили репост своего же сообщения годичной давности.
Не совсем понятно, что конкретно имелось в виду под "украинской дипломатией", но в прикреплённом сообщении дипмиссии приводится запись уже украинского посольства в США, которая была опубликована годом ранее. На ней украинские дипломаты использовали это же изображение и точно в таких же целях, выдавая его за депортацию.
В обоих случаях российское посольство демонстрировало авторам "обвинительных" публикаций записи из Мемориального музея холокоста в США, где хранится оригинал фотографии из гетто. Подпись под ней гласит: "Евреев из Лодзинского гетто сажают в грузовые поезда для депортации в лагерь смерти Хелмно. Лодзь, Польша, 1942–44".