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В России упростили правила перевозки товаров

РФ гармонизировала свои санитарные требования с нормами технических регламентов ЕАЭС.

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Фото © Pixabay

Россия упростила правила транспортировки пищевых продуктов и непродовольственных товаров на внутреннем рынке стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС), сообщили в пресс-службе Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

РФ отменила требования о раздельной перевозке такой продукции на внутреннем рынке стран евразийской пятёрки, — говорится в сообщении.

Россия приняла решение гармонизировать санитарные правила с нормами технических регламентов ЕАЭС, согласно которым перевозка различных групп товаров одновременно допускается при выполнении ряда требований. Так, необходимо исключить соприкосновение пищевой продукции с остальным грузом, а также загрязнение и изменение органолептических свойств.

Ранее сообщалось, что премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о запрете покупать через госзакупки ряд промышленных товаров из других стран, кроме государств ЕАЭС.

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