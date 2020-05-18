В России упростили правила перевозки товаров

Россия упростила правила транспортировки пищевых продуктов и непродовольственных товаров на внутреннем рынке стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС), сообщили в пресс-службе Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

— РФ отменила требования о раздельной перевозке такой продукции на внутреннем рынке стран евразийской пятёрки, — говорится в сообщении.

Россия приняла решение гармонизировать санитарные правила с нормами технических регламентов ЕАЭС, согласно которым перевозка различных групп товаров одновременно допускается при выполнении ряда требований. Так, необходимо исключить соприкосновение пищевой продукции с остальным грузом, а также загрязнение и изменение органолептических свойств.