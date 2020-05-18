В Чите задержали мужчин, которые 10 дней пытали знакомого из-за разбитых "Жигулей" отца

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Сотрудниками полиции в Забайкальском крае были задержаны двое жителей города Читы, которые на протяжении десяти дней пытали своего знакомого. По данным оперативников, потерпевший работал на станции техобслуживания и без спроса взял автомобиль своего начальника — отца одного из задержанных. Впоследствии мужчина попал в ДТП на этом автомобиле.

— 27-летний ранее судимый сын владельца автомашины и его 30-летний знакомый, применяя насилие, закрыли работника в одном из помещений СТО, где удерживали более десяти дней, заставляя отработать причинённый ущерб, — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Забайкальскому краю.

Всё это время мужчина подвергался избиениям. По его словам, нападавшие подносили к его ногам оголённые провода и пускали ток, отчего тот терял сознание. Однако в конечном итоге пленнику удалось сбежать и обратиться в больницу, где у него обнаружили перелом челюсти и ушибы мягких тканей.