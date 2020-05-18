Эксперт по финансам рассказала, как правильно избавляться от долгов

Средний уровень закредитованности населения России составляет порядка 47,1%, и поэтому остаётся актуальным вопрос избавления от долговых обязательств. О том, как сделать это правильно и быстро, рассказала эксперт проекта Минфина по финансовой грамотности Елена Кисмина.

— Если кредитов несколько, выпишите их по порядку от самого маленького до самого большого. Направьте все усилия на досрочное погашение первого, самого маленького кредита, — передаёт её слова РИА "Новости".

После того как первый долг будет закрыт, нужно приступать к следующему по величине в списке и направлять на его погашение ту сумму, которая раньше уходила на платежи по предыдущему. И дальше такой подход надо применять ко всем своим задолженностям. По словам эксперта, это самый быстрый способ выплатить всё.