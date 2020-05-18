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Эксперт по финансам рассказала, как правильно избавляться от долгов

В качестве временного решения специалист предложила воспользоваться ипотечными или кредитными каникулами, но только при тяжёлом финансовом состоянии.

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Фото © Кирилл Кухмарь / ТАСС

Средний уровень закредитованности населения России составляет порядка 47,1%, и поэтому остаётся актуальным вопрос избавления от долговых обязательств. О том, как сделать это правильно и быстро, рассказала эксперт проекта Минфина по финансовой грамотности Елена Кисмина.

Если кредитов несколько, выпишите их по порядку от самого маленького до самого большого. Направьте все усилия на досрочное погашение первого, самого маленького кредита,передаёт её слова РИА "Новости".

После того как первый долг будет закрыт, нужно приступать к следующему по величине в списке и направлять на его погашение ту сумму, которая раньше уходила на платежи по предыдущему. И дальше такой подход надо применять ко всем своим задолженностям. По словам эксперта, это самый быстрый способ выплатить всё.

Кисмина отмечает, что можно воспользоваться услугами по рефинансированию займов, однако в этом случае следует внимательно изучать предложения банков, у которых самые низкие ставки. В качестве временного решения она предлагает воспользоваться ипотечными или кредитными каникулами при тяжёлом финансовом состоянии.

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