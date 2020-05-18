Вспышку коронавируса обнаружили в Краевой клинической больнице Забайкалья

В Краевой клинической больнице в Чите зафиксировали вспышку коронавирусной инфекции. Об этом на оперативном заседании Правительства Забайкальского края сообщила руководитель Управления Роспотребнадзора по региону Светлана Лапа.

По её словам, в регионе остаётся два очага пандемии. Это онкологический диспансер, где зафиксировано 74 случая CoViD-19, и клиническая больница, в которой отмечено восемь случаев.