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Вспышку коронавируса обнаружили в Краевой клинической больнице Забайкалья

По словам региональных властей, очаги инфекции в учреждении были локализованы.

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Фото © Pixabay

В Краевой клинической больнице в Чите зафиксировали вспышку коронавирусной инфекции. Об этом на оперативном заседании Правительства Забайкальского края сообщила руководитель Управления Роспотребнадзора по региону Светлана Лапа.

По её словам, в регионе остаётся два очага пандемии. Это онкологический диспансер, где зафиксировано 74 случая CoViD-19, и клиническая больница, в которой отмечено восемь случаев.

Если говорить о краевой клинической, то в принципе очаги в больнице локализованы, — добавила Лапа.

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