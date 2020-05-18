В Депздраве рассказали, когда Москва сможет вернуться к "нормальному ритму"

Москва сможет вернуться к "нормальному ритму" жизни после того, как появится понимание, какая доля жителей города переболела коронавирусом. Помочь в этом вопросе может тестирование на антитела к заболеванию. Об этом в интервью "Российской газете" рассказал главный внештатный специалист столичного Департамента здравоохранения по проблемам диагностики и лечения ВИЧ-инфекции Алексей Мазус.

Считается, что доля невосприимчивого населения к инфекции должна достигнуть 60 процентов. Однако, по словам специалиста, речь идёт о более сложном вирусе, который более чем в три раза заразнее гриппа. Потому необходимо иметь точные данные, сколько людей перенесло коронавирус и имеет к нему иммунитет.