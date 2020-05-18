Число выявленных случаев коронавируса в Приморье увеличилось на 71

За минувшие сутки на территории Приморского края у 71 человека подтвердился диагноз "коронавирусная инфекция". Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

— За сутки коронавирусом в Приморье заболел ещё 71 человек. С начала эпидемии в регионе зарегистрировано 1339 человек с диагнозом CoViD-19, — говорится в сообщении.

Отмечается, что Приморский край занимает 58-е место среди субъектов России по коэффициенту распространения коронавирусной инфекции — 1,3 при нормативе в одну единицу. Чтобы предотвратить дальнейший рост заболеваемости, в крае регулярно проводятся рейды по предприятиям общепита, общественному транспорту и т.п. Только за воскресенье было составлено 200 протоколов о нарушении режима повышенной готовности.

Как заявил глава региона Олег Кожемяко, необходимо усилить работу административных комиссий в тех городах, где наблюдается рост заболеваемости, поскольку это оказывает влияние на ситуацию во всём крае и препятствует окончанию ограничительных мер.