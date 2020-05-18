У почти двух тысяч медиков в Подмосковье выявлен коронавирус

С момента начала вспышки коронавируса в Подмосковье заболело почти две тысячи сотрудников медицинских учреждений различных уровней. Об этом рассказала министр здравоохранения региона Светлана Стригункова в интервью газете "Коммерсант".

— У нас заболело 9% медиков — это почти две тысячи человек. Да, есть, к сожалению, погибшие. Если говорить по правилам проверки данных, сколько у нас заболело или погибло медиков, то у нас 16 человек погибло именно от CoViD-19 и пневмонии, — сказала она.

Стригункова отметила, что всего в регионе к работе с пациентами, у которых выявлено заболевание коронавирусом, сейчас привлечено 22,5 тысячи врачей а также среднего и младшего медицинского персонала. Среди них есть как направленные в поддержку от Министерства обороны, так и прибывшие из других субъектов и добровольцы из числа студентов.

— В наши стационарные отделения вышли на работу порядка 280 студентов старших курсов наших медицинских колледжей. Разумеется, все они сами изъявили желание помогать. Они работают младшими медработниками под патронажем более опытных коллег, — рассказала министр.

Она также сообщила, что в Подмосковье сейчас развёрнуто 14,4 тысячи "профильных" коек для лечения пациентов с коронавирусом, из них 8,6 тысячи оборудовано кислородом, при этом на кислородной поддержке находится две тысячи больных. Проходят лечение в стационарах 9,5 тысячи человек с коронавирусом и пневмонией, ещё 18,5 тысячи на домашнем лечении, и только у 36% из них есть симптомы инфекции.