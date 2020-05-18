В правительстве рассказали, отменят ли ВЭФ из-за коронавируса

Отмечается, что решающее значение будет иметь ситуация с распространением заболевания.

Восточный экономический форум в 2020 году может не состояться из-за сложившейся обстановки с коронавирусной инфекцией, однако пока планов по его отмене у правительства России нет. Об этом заявил министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов.

— Рано об этом говорить: всё будет зависеть от того, как будут развиваться события. Для нас главное — это здоровье и жизнь людей, — приводит его слова РИА "Новости".

Отмечается, что, согласно текущим планам, мероприятие должно состояться на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) во Владивостоке с 2 по 5 сентября.