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Опубликовано 18 мая 2020, 01:45

В правительстве рассказали, отменят ли ВЭФ из-за коронавируса

Отмечается, что решающее значение будет иметь ситуация с распространением заболевания.

Восточный экономический форум в 2020 году может не состояться из-за сложившейся обстановки с коронавирусной инфекцией, однако пока планов по его отмене у правительства России нет. Об этом заявил министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов.

Рано об этом говорить: всё будет зависеть от того, как будут развиваться события. Для нас главное — это здоровье и жизнь людей,приводит его слова РИА "Новости".

Отмечается, что, согласно текущим планам, мероприятие должно состояться на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) во Владивостоке с 2 по 5 сентября.

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Согласно последним данным, в России было зарегистрировано 281 752 пациента с коронавирусом, с момента начала вспышки заболевания скончался 2631 человек, выздоровело 67 373.

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Фото © Владимир Смирнов / ТАСС

Сергей Тюленин
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