Хомяки помогли учёным доказать эффективность медицинских масок против коронавируса

Группа учёных из Гонконга провела исследование с участием живых хомяков, которое наглядно продемонстрировало эффективность использования медицинской маски в борьбе с распространением коронавируса. Об этом сообщает Medicalexpress.

— При использовании масок бесконтактная передача вируса может быть уменьшена более чем на 60 процентов, — говорится в материале.

Как рассказал журналистам руководитель исследования Юн Квон-Юнг, они с коллегами разместили клетки с одним заражённым и тремя здоровыми хомяками рядом друг с другом и оборудовали их вентиляторами с разогретым воздухом, который направлял воздушный поток от больного подопытного к здоровым.

Всего в эксперименте приняли участие 52 хомяка, с которыми было проверено три сценария: в первом никакой защиты между клетками не устанавливалось, во втором маска надевалась со стороны инфицированного животного, а в третьем — со стороны здоровых.

Спустя неделю две трети тех, у кого между их клеткой и клеткой с заражённым хомяком не было защитной маски, также заразились коронавирусом. А вот во втором сценарии уровень заражения составил 15% — только 2 из 12 хомяков сдали положительный тест на заболевание после эксперимента. В третьей группе испытуемых результаты были несколько хуже, но тоже подтвердили эффективность масок — только 4 из 12 подопытных заразились.