В ВОЗ назвали вредным и неэффективным один из самых популярных методов борьбы с коронавирусом

Представители Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) сообщили о том, что распыление, или фумигация, средств для дезинфекции в закрытых помещениях неэффективно в борьбе с коронавирусной инфекцией.

Отмечается, что такой метод не даёт нужного эффекта вне зон прямого попадания веществ. Более того, как отмечают специалисты, это может вызывать у людей раздражение кожи и слизистой оболочки глаз, а также есть вероятность повреждения дыхательных органов.

В ВОЗ советуют дезинфицировать поверхности с помощью тряпки, пропитанной специальными средствами, но перед этим щёточкой нужно удалить остатки органических загрязнений.

Кроме того, специалисты подчёркивают, что распыление дезинфицирующих средств на улице не даёт необходимого эффекта, поскольку из-за контакта с грязью они перестают действовать.

— Распыление на людей (например, в коридорах, кабинетах или других помещениях) не рекомендуется ни при каких обстоятельствах. Это может быть вредно с физической и психологической точки зрения и не уменьшит распространение инфекции заражённым человеком воздушно-капельным путём или при прямом контакте, — рассказали специалисты ВОЗ.