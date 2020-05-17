Стало известно, кто может получить прививку от коронавируса в первую очередь

В первую очередь прививки от коронавируса должны быть поставлены врачам и тем, кто в силу работы контактирует с большой группой людей. Об этом в беседе с НСН рассказал глава отделения микробиологии латентных инфекций Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Зуев.

— Это врачи, которые работают с инфицированными. Это люди, которые по своим должностным обязанностям контактируют с большим количеством людей. Кассиры, например, билетёры. Волонтёры, безусловно. Водители такси. Остальным делать нет необходимости, — отметил Зуев.

По его словам, вакцинация касается тех, у кого наблюдаются проблемы с иммунитетом.