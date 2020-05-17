Муфтий Карачаево-Черкесии заразился коронавирусом и доставлен в больницу

Врачи выявили коронавирусную инфекцию у муфтия Карачаево-Черкесии Исмаила Бердиева. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на собственный источник.

По их данным, Бердиева срочно доставили в больницу, медики оценивают его состояние как среднетяжёлое. Его подключили к подаче кислорода. Сообщается, что о подключении муфтия к аппарату искусственной вентиляции лёгких речь пока не идёт.