Муфтий Карачаево-Черкесии заразился коронавирусом и доставлен в больницу

Врачи выявили коронавирусную инфекцию у муфтия Карачаево-Черкесии Исмаила Бердиева. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на собственный источник.
По их данным, Бердиева срочно доставили в больницу, медики оценивают его состояние как среднетяжёлое. Его подключили к подаче кислорода. Сообщается, что о подключении муфтия к аппарату искусственной вентиляции лёгких речь пока не идёт.
Ранее муфтий Карачаево-Черкесии призвал всех мусульман республики соблюдать режим самоизоляции и отказаться от посещения мечетей на время Рамадана. Бердиев отметил, что в период пандемии коронавируса верующим лучше совершать намаз дома с семьёй.