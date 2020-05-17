В Подмосковье отложили открытие магазинов стройматериалов и товаров для сада

В Московской области открытие магазинов, торгующих строительными, отделочными материалами и товарами для сада, отложили до 25 мая. Соответствующее постановление губернатора региона Андрея Воробьёва опубликовано на сайте правительства Подмосковья.

Ранее региональные власти сообщали, что эти магазины заработают не раньше 18 мая, но дату возможного открытия перенесли.

Напомним, ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв рассказал о "высоких показателях" госпитализаций с коронавирусом в регионе. По его словам, речь о 600–750 пациентах ежедневно. Однако он отметил, что в то же время в области наблюдается активный рост числа выздоровевших.