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В Оренбургской области продлили до 31 мая режим самоизоляции

В регионе на сегодня 1470 зарегистрированных случаев коронавируса.

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Фото © Википедия

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер с некоторыми коррективами продлил режим самоизоляции из-за коронавируса до 31 мая, информирует оперштаб области.

Отмечается, что в регионе возвращаются к работе многофункциональные центры оказания услуг, а также турагентства. При этом ТРЦ, кинозалы, парки и иные места массового посещения пока не работают.

До 1 июня в Оренбуржье приостановлено бронирование мест, приём и размещение в пансионатах, домах отдыха, санаториях, гостиницах на территории курортов. В регионе по-прежнему не оказывают услуги музеи и библиотеки (теперь кроме отделов абонемента).

Передвижение детей в возрасте до 14 лет допускается только в сопровождении родителей или иных законных представителей при условии обеспечения ребёнка маской и перчатками; прибывшим в командировку людям, у которых тесты на коронавирус отрицательные, разрешено приступать к работе без соблюдения двухнедельного карантина, — добавляется в сообщении оперштаба.

На 17 мая в Оренбургской области 1470 зарегистрированных случаев коронавируса.

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