В Оренбургской области продлили до 31 мая режим самоизоляции

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер с некоторыми коррективами продлил режим самоизоляции из-за коронавируса до 31 мая, информирует оперштаб области.

Отмечается, что в регионе возвращаются к работе многофункциональные центры оказания услуг, а также турагентства. При этом ТРЦ, кинозалы, парки и иные места массового посещения пока не работают.

До 1 июня в Оренбуржье приостановлено бронирование мест, приём и размещение в пансионатах, домах отдыха, санаториях, гостиницах на территории курортов. В регионе по-прежнему не оказывают услуги музеи и библиотеки (теперь кроме отделов абонемента).

— Передвижение детей в возрасте до 14 лет допускается только в сопровождении родителей или иных законных представителей при условии обеспечения ребёнка маской и перчатками; прибывшим в командировку людям, у которых тесты на коронавирус отрицательные, разрешено приступать к работе без соблюдения двухнедельного карантина, — добавляется в сообщении оперштаба.