"Отпустим гайки". В Подмосковье с 18 мая начнут снимать ограничения по CoViD-19

Начиная с понедельника в Московской области отменят некоторые ограничения, которые ранее были введены из-за распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщил губернатор Андрей Воробьёв.

К примеру, с 18 мая в Подмосковье вновь заработают промышленные предприятия. Кроме того, возобновится бюджетное, жилое и коммерческое строительство, а также работы на объектах ЖКХ.

При этом Воробьёв подчеркнул, что везде должны, безусловно, соблюдаться санитарные правила.

— Мы запускаем те отрасли, где это сделать относительно легко, где можно ограничить близкий контакт между людьми и нет работы с посетителями, — пояснил губернатор.

При этом он подчеркнул, что другие ограничительные меры, в том числе пропускная система, продолжат своё действие.

— Сначала убедимся, что правила работают и роста заболеваемости нет. И только тогда отпустим гайки, — заключил он, подчеркнув, что ситуация со смягчением ограничений в Подмосковье зависит от ответственности каждого жителя.