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"Отпустим гайки". В Подмосковье с 18 мая начнут снимать ограничения по CoViD-19

При этом пропускная система продолжит действовать.

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Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Начиная с понедельника в Московской области отменят некоторые ограничения, которые ранее были введены из-за распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщил губернатор Андрей Воробьёв.

К примеру, с 18 мая в Подмосковье вновь заработают промышленные предприятия. Кроме того, возобновится бюджетное, жилое и коммерческое строительство, а также работы на объектах ЖКХ.

При этом Воробьёв подчеркнул, что везде должны, безусловно, соблюдаться санитарные правила.

Мы запускаем те отрасли, где это сделать относительно легко, где можно ограничить близкий контакт между людьми и нет работы с посетителями, — пояснил губернатор.

При этом он подчеркнул, что другие ограничительные меры, в том числе пропускная система, продолжат своё действие.

Сначала убедимся, что правила работают и роста заболеваемости нет. И только тогда отпустим гайки, — заключил он, подчеркнув, что ситуация со смягчением ограничений в Подмосковье зависит от ответственности каждого жителя.

Напомним, в России за прошедшие сутки зафиксировано 9709 случаев коронавируса, общее число пациентов с CoViD-19 составляет 281 752.

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