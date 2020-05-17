Сроки военных сборов для студентов МГУ в этом году перенесут

В связи с ситуацией с коронавирусом военные сборы для студентов МГУ перенесут на более поздние сроки. Об этом сообщает РИА "Новости" .

Отмечается, что сейчас новые даты согласовываются и будут утверждены Минобороны России.

Напомним, ранее глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков рассказал, что в этом году 77% вузов сохранили защиту дипломов и госэкзамен. Остальные ограничатся только выпускной квалификационной работой. По его словам, все российские вузы планируют провести экзамены в этом году в удалённом формате.