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Сроки военных сборов для студентов МГУ в этом году перенесут

Новые даты согласовываются.

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Фото © Wikipedia

В связи с ситуацией с коронавирусом военные сборы для студентов МГУ перенесут на более поздние сроки. Об этом сообщает РИА "Новости".

Отмечается, что сейчас новые даты согласовываются и будут утверждены Минобороны России.

Напомним, ранее глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков рассказал, что в этом году 77% вузов сохранили защиту дипломов и госэкзамен. Остальные ограничатся только выпускной квалификационной работой. По его словам, все российские вузы планируют провести экзамены в этом году в удалённом формате.

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